Bekir’den Polonya’da 3.'lük geldi

- Sobota Cup 12 yaş Tenis Europe Turnuvası'nda Bekir'den önemli başarı-

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü'nün başarılı tenisçisi Bekir Devran Esendağlı , KKTC Cumhurbaşkanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin katkılarıyla 26 Şubat - 5 Mart tarihlerinde Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Sobota Cup 12 yaş Tenis Europe Turnuvasında üçüncülük elde etti.

Başarılı sporcumuz zorlu rakiplerini geçerek yarı final oynama başarısı gösterdi ve yarı final maçının ilk setinde 3-2 öne geçmesine rağmen sakatlanınca ilk seti 6-3 kaybetti.

Bekir şanssızlık yaşayarak sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı. Turnuva direktörü tarafından Bekir Devran Esendağlı 3.'lük kupasına layık görüldü.

Yarı finale çıkma başarısı gösteren Bekir turnuvada çeyrek finale kalan tek 11 yaş oyuncusu da oldu.

Turnuvaya Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker ile katılan sporcumuz bu yıl katıldığı ilk Tenis Europe Turnuvasında önemli başarıya imza attı.

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, gençlerimizin şans verilirse neler yapabileceğini Bekir'in bir kez daha gösterdiğini söyledi. Uluslararası organizasyonlara katılımın teşvik edilmesi noktasında devlete önemli görevler düştüğünü hatırlatan Gazioğlu, başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.

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04/03/2022 17:44