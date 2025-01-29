Bekir'li Türkiye, Gürcistan 'a karşı ilk maçını 3-0 kazandı

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı'nın da yer aldığı Türkiye Millî Takımı, Tennis Europe Winter Cup 2025'te ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

Toplam 31 ülke millî takımının katıldığı turnuvada, Türkiye D Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Çekya, Estonya ve Litvanya ile karşı karşıya geliyor.

Bekir ve takım arkadaşları, turnuvanın ilk maçında rakiplerine set şansı tanımadan güçlü bir performans sergiledi. Bu önemli galibiyetle moral bulan millî takım, yarın İsviçre ile karşılacak.