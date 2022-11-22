Bekirpaşa Lisesi öğrenci konseyi, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Bekirpaşa Lisesi öğrenci konseyi, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

ads ads ads ads
22/11/2022

ads
Bekirpaşa Lisesi öğrenci konseyi, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

 Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,  Konsey Başkanı Ahmet İskender ve üyeler, Başkan Sadıkoğlu’na, okullarıyla ilgili taleplerini iletti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, gençlerin, ülke geleceği için önemine dikkat çekerek, bir toplumu daha ileriye taşıyacak olanların gençler olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak gençlere daha iyi imkanlar sunmak için çalışacağını ifade ederek, eğitime yatırımın; geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.

22/11/2022 11:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bekirpaşa Lisesi, Sadıkoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.