Bekirpaşa Lisesi öğrenci konseyi, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Bekirpaşa Lisesi Öğrenci Konseyi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Konsey Başkanı Ahmet İskender ve üyeler, Başkan Sadıkoğlu’na, okullarıyla ilgili taleplerini iletti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, gençlerin, ülke geleceği için önemine dikkat çekerek, bir toplumu daha ileriye taşıyacak olanların gençler olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak gençlere daha iyi imkanlar sunmak için çalışacağını ifade ederek, eğitime yatırımın; geleceğe yatırım olduğunu kaydetti.

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22/11/2022 11:12