Bekirpaşa Lisesi'nde idari personel grevde

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Bekirpaşa Lisesi'nde, okul idaresinin 22 Eylül Cuma’ya kadar grevde olacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, grev kararının, "Türkçe bilmeyen öğrencilere kurs verecek uzman personelin sağlanmaması, müdür ve muavin tayinlerinin yapılmaması" üzerine alındığını kaydetti.

Bekirpaşa Lisesi'nde müdür ve muavin nakli yapılmadığından lisenin müdürünün bulunmadığını, tüm yükün 3 muavinin üzerinde olduğunu kaydeden Eylem, ayrıca okulda Türkçe bilmeyen 200 civarı öğrenciye ek olarak Türkçe bilmeyen 80 öğrencinin daha kayıt yaptırması için Bakanlık’tan baskı yapıldığını ileri sürdü.

Eylem, söz konusu gerekçelerden dolayı bugün grev yapıldığını, grev sonrası Milli Eğitim Bakanı ile okulun edebiyat öğretmenlerinin Türkçe bilmeyen öğrencilerle hakkında bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede söz konusu öğrenciler için Türkçe kurs verebilecek uzmanlardan destek alma ve kurs sağlama sözü alındığını kaydetti.

Konu hakkında Bakanlığın adım atması gerektiğini ifade eden Eylem, idari personelin grevde olmasının yeni kayıt yaptırılamayacağı anlamı taşıdığını da belirtti.