Beklenen An Geldi Çattı: FIFA 19 Resmi Olarak Duyuruldu!

Bildiğiniz üzere FIFA 19 uzun bir süredir oyun severler tarafından bekleniyordu. Şimdi ise oyuncuları sevindirecek bir haber geldi.

Uzun süredir merakla beklenen FIFA 19 sonunda duyuruldu. Çıkış tarihi belli olan oyun, adeta PES 2019’a çalım attı. Uzun süredir beklenen FIFA 19, KONAMI'ye zor anlar yaşatacak gibi duruyor.

Şampiyonlar Ligi lisansını alarak PES’e nispet yapan EA, yepyeni modlara da sahip şekilde sevenlerini selamlıyor. 28 Eylül tarihinde çıkacak olan oyunda, Şampiyonlar Ligi lisansını rakibi Konami’nin elinden alan FIFA, bundan sonra deyim yerindeyse UEFA’nın da sorumlusu olacak.

Hikaye modu The Journey hakkında da ilk bilgilerin duyurulmasıyla birlikte, açıklanan ilk mod ise Kick Off oldu. Rank sistemi getirilen yenilenmiş mod sayesinde, arkadaşlarınıza karşı meydan okumalar gerçekleştirebileceksiniz. Buna ek olarak, Real Player Motion özelliği sayesinde de oyuncu hareketleri tamamen simule edilerek oyuna aktarıldı. Çıkmasının ardından daha detaylı olarak incelenebilecek oyun, daha şimdiden heyecan yaratmaya yetiyor.