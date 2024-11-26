Beklenen haber geldi! İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı

İsrail kabinesinin ateşkesi onayladığı duyuruldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "İran'a yoğunlaşacağız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz" dedi

İsrail medyasında yer alan habere göre İsrail, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı.

NETANYAHU'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu "Hizbullah'ı askeri kabiliyet olarak yıllarca geriye gönderdik. Lübnan ateşkesinin süresi gelişmelere bağlıdır. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz. Ateşkes anlaşması, İran tehdidine yoğunlaşacağımız anlamına geliyor.Bu savaşta hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmeyi başardık.' açıklamasında bulundu.