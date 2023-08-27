Beklenen yağmur geldi!

Uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının sona erdiği ve yerini serinlemeye bıraktığı bir döneme giriş yaptık. Dün itibariyle hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düşerken, bugün bölgeye yağmur yağması vatandaşları memnun etti.

Sıcaklıkların uzun bir süre boyunca yüksek seyrettiği bir dönemde, gelen yağmurlu hava vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. Özellikle Mesarya bölgesinde yaşayanlar, sağanak yağışların kış aylarını hatırlatması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.