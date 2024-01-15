Beklenmedik yenilgi sonrası hocaya taraftar saldırısı

Gana, Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'na sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Gana Teknik Direktörü Chris Hughton bir taraftarın saldırısına uğradı.

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15/01/2024

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Beklenmedik yenilgi sonrası hocaya taraftar saldırısı

Afrika Uluslar Kupası B grubu ilk maçında Gana, Yeşil Burun Adaları'na 2-1 mağlup oldu.

Gana'nın golü Djiku'dan gelirken, Yeşil Burun Adaları'nın galibiyet golünü ise 90+2'de Garry Rodrigues kaydetti.

HUGHTON'A OTELDE SALDIRI

Öte yandan maçın ardından Gana Teknik Direktörü Chris Hughton, takımın konaklayacağı otel önünde bir taraftarın saldırısına uğradı.

Güvenlik görevlileri saldırganı durdururken, taraftarın tutuklandığı bildirildi.

Reuters'a konuşan yetkililer, Chris Hughton'ın sözlü tacize maruz kaldığını dile getirdi.

Hughton, Yeşil Burun Adaları yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada "Sonuçtan inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullanmıştı.

15/01/2024 17:19
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TAGS: Beklenmedik yenilgi sonrası hocaya taraftar saldırısı
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