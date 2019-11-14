Bektaş: Olay açıklandığı gibi yaşanmadı!

Haber Kıbrıs-Özel

Bugün öğleden sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Ercan Havalimanı’na, gelen uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybeden Rahmi Duran Ersuz’un ölümü ile ilgili şok iddialar ortaya çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Osman Bektaş isimli kişi, Ersuz’un açıklandığı gibi ölmediğini iddia etti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan Bektaş, olayda hayatını kaybeden Ersuz’un açıklandığı gibi hastaneye giderken değil uçakta öldüğünü söyledi.

Bektaş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 1 saat 15 dakika rötarla havalanan Pegasus PC 1920 sefer sayılı uçağın rötar nedeninin uçağın lastiklerinin değiştiği gerekçesi ile yaşandığını aktardı.

“Uçak pisti pas geçti, Ersuz fenalaştı”

Kendisinin 24 B numaralı koltukta oturduğunu aktaran Osman Bektaş, rötar nedeniyle uçağa panik bir havada bindiklerini söyledi.

Olayda hayatını kaybeden Rahmi Duran Ersuz’un 25 B numaralı koltukta oturduğuna dikkat çeken Bektaş, uçağın Ercan’a geldiği sırada piste 10 saniyelik bir mesafesi kaldığında pas geçtiğini ve aninden yükseldiğini söyledi.

Herkesin bir anlık korku yaşadığını belirten Bektaş, Rahmi Duran Ersuz’un uçağın yeniden havalanmasının ardından fenalaştığını kaydetti.

“Uçakta doktor yok”

Pegasus’u sert bir dille eleştiren Osman Bektaş, Rahmi Duran Ersuz’un fenalaşması üzerine uçakta olaya müdahale edebilecek bir doktorun olmadığını söyledi.

Ersuz’a ilk müdahaleyi uçakta şans eseri bulunan bir hemşirenin yaptığını aktaran Bektaş, “Rahmi Duran Ersuz fenalaştı, yanımda oturan kadın bir hemşireymiş, hemen müdahale etti.

Ersuz, o sırada dilini yutmuştu, hemşire hanım önce dilini çıkarttı ardından kalp masajına başladı.

“Ambulans geç geldi”

Yaşan olayın ardından uçak inmek üzere iken hostesin “Panik yapmayın ambulans aşağıda hazır” açıklaması yaptığını aktaran Osman Bektaş, uçağın durmasının ardından ambulansın 5 dakika sonra geldiğini ayrıca ambulansta doktor olmadığını söyledi.

Rahmi Duran Ersuz’un açıklandığı gibi hastaneye giderken hayatını kaybetmediğini iddia eden Bektaş “Ersuz’u elden ayaktan taşıdılar.

Ambulansa götürürken zaten hayatını kaybetmişti. Uçağın pilotu bize bilgi vermedi. Ersuz bilgilendirilmediği için panik oldu ve hayatını kaybetti” dedi.

14/11/2019 23:50