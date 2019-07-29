Bel çevresi yağlardan kurtulmak için yoğurt tüketin

Yaz aylarında daha fit olma isteği artıyor. Özellikle kış döneminde alınan kilolar varsa bu kilolardan kurtulmak istendiğini, bu nedenle de diyete ağırlık verildiğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kilo vermek için yapılan tüm diyet programları bir uzman kontrolünde kişiye özel hazırlanmalı ve takip edilmeli. Bununla birlikte kilo kontrolü için yapılan diyetlere dost gıdaları tanımak genel olarak kendimizi kontrol etmede de faydalı olur” dedi. Mumcu, diyet dostu besinler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yoğurt, kefir gibi probiyotik özellikte olan besinlerin enerji kullanımı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği için diyetlerin vazgeçilmez besinleri olduğunu hatırlatan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yoğurt aynı zamanda iyi bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Yoğurt tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresi yağlarından daha kolay kurtulduğu da çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış durumda” şeklinde konuştu.

Lifli gıdalar uzun süre tok kalmaya yardımcı olur

Yüksek lifli gıdaların uzun süre doygunluk hissi verdiği için çabuk acıkmayı engellediğini vurgulayan Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tam buğday ve tam çavdardan yapılan ekmekler, bulgur, kara buğday, yulaf ezmesi, kuru baklagiller, sebze ve meyveler liften zengindir. Yulaf, yüksek miktarda beta-glukan içerdiğinden ve iyi bir bitkisel protein kaynağıdır.Uzun süre tok ve zinde kalmaya yardımcı olur. Kuru meyveler ve süt ile zenginleştirilebilir” dedi.

Sağlıklı atıştırmalıkların da porsiyonuna dikkat edilmeli

Atıştırmalıklar seçilirken de sağlıklı olanların tercih edilmesi ve bilinçli davranılması gerektiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “İlave şeker, yağ, tuz içeren seçenekler yerine ceviz, çiğ fındık ya da badem, kuru meyveler diyetler için daha dost seçeneklerdir. Bu atıştırmalıklar masum gibi görünse de porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilmeli” önerisinde bulundu. Mumcu, yağsız sütle hazırlanan kahvenin açlık duygusunu bastırmak için diyet sürecinde iyi bir ara öğün olabileceğinin altını çizdi.

Sebze tüketmek kabızlık sorunlarını önler

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan yeşil sebzelerin aynı zamanda yüksek posa içeriğini ve hacmi ile de midede geniş yer kaplayarak daha uzun süre doygunluk sağladığını belirten Sibel Mumcu, ”Enerji değerleri düşük olan bu sebzeler aynı zamanda olası kabızlık sorunlarının da çözümüdür. Salatalara bir miktar zeytinyağı eklemek te hem sağlıklı yağları almak hem de tokluk süresini uzatmak için önemli” şeklinde konuştu.

Beslenmenin yanı sıra mutlaka hareket edilmeli

Güne kahvaltı ile başlama, öğün atlamama, bol sıvı alma, yavaş yeme ve porsiyonları küçültme ve hareket etme gibi temel prensiplerin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Biyoyararlılığı yüksek ve kaliteli bir protein olan yumurta, diyet sırasında tok kalmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra içinde epigallokateşingallat ve kafein bulunan yeşil çay, metabolik hızı olumlu etkiler.İçine eklediğiniz tarçın da tatlı isteğinizi baskılar” dedi.