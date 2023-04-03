Belarus'ta ordunun savaşa hazırlığı denetleniyor

Belarus Savunma Bakanlığı, orduda savaşa hazırlık denetlemesinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetleme faaliyetlerinin karmaşık karaktere sahip olduğu bilgisi verildi.

Denetlemenin, en yüksek derecede savaşa hazırlık durumuna geçildiğinde komutanların alt askeri birimlerinin yeteneklerini belirlemeye yönelik eylemlerini içerdiği aktarılan açıklamaya göre, askeri birliklerin, amaçlarına uygun görevleri zamanında yerine getirmeye hazır olup olmadığı kontrol ediliyor.

Denetim sırasında askeri teçhizatın hareketi, kamuya açık yollarda ve arazilerde sivil araçların hareketini geçici olarak kısıtlayabilecek.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 16:55