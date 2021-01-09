Belarus’ta yürekleri ağıza getiren kaza: Yaya geçidine daldı
Belarus'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yayaların kullandığı alt geçide uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
09/01/2021
Belarus’un başkenti Minsk’te Kuibyshev ve Vera Khoruzhei caddelerinin kesiştiği noktada kontrolden çıkan araç, alt geçide uçtu.
O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın yer altı geçidine düşerek, takla attığı görüldü.
Olayda, kimsenin yara almaması mucize olarak nitelendirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)