Belarus’ta yürekleri ağıza getiren kaza: Yaya geçidine daldı

Belarus’un başkenti Minsk’te Kuibyshev ve Vera Khoruzhei caddelerinin kesiştiği noktada kontrolden çıkan araç, alt geçide uçtu.

O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın yer altı geçidine düşerek, takla attığı görüldü.

Olayda, kimsenin yara almaması mucize olarak nitelendirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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09/01/2021 11:53