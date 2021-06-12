Belçika Başbakanı Covid-19 aşısı oldu

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, COVID-19 aşısının ilk dozunu aldı. De Croo, aşı kampanyasının hızla ilerlediğini söyledi.

Belçika basınına göre, Başbakanı Alexander De Croo BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunu, başkent Brüksel'deki Zottegem'de bulunan aşı merkezinde vuruldu.

Aşı olmaya bisikletiyle giden De Croo, basına yaptığı açıklamada ülkesindeki aşı kampanyasının hızla ilerlediğini, halkın bu konuda istekli olduğunu söyledi.

"Her doz yaza bir adım"

Yetişkinlerin yüzde 60'ının ilk doz aşıyı vurulduğunu belirten De Croo, bu oranın ay sonuna kadar yüzde 70'e çıkacağını kaydetti.

De Croo, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da "Her bir doz bizi güzel bir yaza yaklaştırıyor." diyerek vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Tedbilerde gevşeme

Belçika'da günlük vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Salgın tedbirlerinin gevşetildiği ülkede gece sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmış, restoran ve kafe gibi işletmeler açılmıştı.

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12/06/2021 16:31