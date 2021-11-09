Belçika hükümetinden bekar annelere destek

Belçika Federal Hükümeti, bekar annelere önümüzdeki yıldan itibaren geniş kapsamlı destek sağlamaya başlayacak.

Hükümet, bu amaçla 4,5 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Proje kapsamında 6 yaşından küçük çocuğa sahip bekar annelerin 1 yıllık geçinme gideri devlet tarafından karşılanacak.

Belçika Sosyal Uyum Bakanı Karine Lalieux'un verdiği bilgiye göre, "Miriam" adı verilen proje ile bekar annelere geçim masraflarının yanı sıra, mesleki ve sosyal uyumuna ilişkin giderleri de ödenecek.

Belçikalı bakana göre, ülkedeki ye ebeveynli ailelerin yüzde 80'i bir kadın tarafından yönetiliyor. Bu kadınların yüzde 90'ı da 15 ile 29 yaşları arasında.

Bu annelerin büyük bölümü güvensizlik ve sosyal izolasyon gibi sorunlar karşısında savunmasız durumda. Miriam projesi ile bekar annelerin durumunda önemli bir iyileşme sağlanacağı düşünülüyor.

Hükümete göre, proje kapsamında birçok kadın eğitim ve istihdam olanağına kavuşacak. Önümüzdeki yıl, projeye katılan sosyal yardım merkezleri ile personel sayısı da arttırılacak.

Bir süreden beri deneme amaçlı olarak kısıtlı bir alanda uygulanan proje ile desteklenen 90 kadının durumunda önemli bir gelişme gözlendi.

Projenin toplumun geniş kesimlerine yayılması için bütçesi 10 kat arttırarak, 4,5 milyon euroya çıkarıldı.

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09/11/2021 16:25