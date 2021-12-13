Belçika, trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyetini iptal edecek

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13/12/2021

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Belçika, trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyetini iptal edecek

Belçika'da kurulacak yeni sistemle trafik cezalarını ödemeyenlerin ehliyetleri otomatik olarak iptal edilecek.
Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, trafik cezalarının tahsilatını artırmak için yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı.
Trafik kurallarını ihlal eden pek çok kişinin cezalarını ödemeyi ihmal ettiğini belirten Quickenborne, cezaların zamanında ödenmesi için daha katı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti.
Quickenborne, trafik kural ihlali sonrasında para cezasının zamanında ödenmemesi halinde sürücü belgelerinin otomatik olarak iptal edileceği bir sisteme geçileceğini bildirdi.
Belçika'da yılda 4,5 milyon civarında trafik cezası kesiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 93'ü ödenirken yüzde 7'si ödenmiyor. Ödenmeyen trafik ceza sayısı yılda 300 bini buluyor.
Söz konusu uygulamayla ödenmeyen trafik cezalarının tahsilatının sağlanması hedefleniyor.

13/12/2021 13:25
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TAGS: Belçika, trafik cezası, ehliyet
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