Belçika'da 4 gün çalışma başlıyor

Belçika’da 4 günlük mesai sistemi başlıyor. Özel sektör çalışanları 20 Kasım itibariyle haftalık mesai günlerini azaltabilecek.

Belçika'da federal hükümetin Haziran ayında kabul ettiği "Yeni İş Gücü Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, çalışanların mesai saatleri, maaşları ve sosyal hakları aynı kalacak ancak 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı sağlanacak. Çalışanların huzuru, rahatlığı ve iş dışında da kendilerine vakit ayırabilmelerine imkan sağlanmasının amaçlandığı düzenleme ile çalışanlar günde 9,5 saat, haftada toplam 38 saat çalışıp, 3 gün izin yapabilecek. Düzenlemede çalışanların mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara bakmama hakları da bulunuyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, 20 Kasım'da uygulanmaya başlanacak düzenleme, özel sektör çalışanlarını kapsayacak. 4 günlük mesai, çalışanların talebine bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Öten yandan geçen aylarda da İngiltere'de "Haftada 4 gün çalışma" denemesi yapılmış ve katılan şirketlerin yüzde 86'sı 4 gün çalışma politikasını sürdüreceklerini belirtmişti.

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11/11/2022 23:34