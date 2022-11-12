Belçika'da alkol yasağı: 22.00-07.00 saatleri arası satış yok!

Belçika hükümeti, genç kesimlerin alkol reklamlarına karşı savunmasız olduğunu belirterek, gençlere yönelik medyada alkol reklamlarını yasaklama kararı aldı. Ayrıca, akşam 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında alkol satışı da yapılamayacak.

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin hazırladığı yeni plan, bakanlar kurulu tarafından onaylandı.

Sağlık Bakanı Vandenbroucke'a göre, gençler alkol reklamlarına karşı savunmasız. Belçikalı bakan, bu nedenle gençleri hedef alan medyaya alkol reklamı yasağı getirileceğini açıkladı.

ALKOL REKLAMI YASAĞI!

Alkollü içkiler için reklam yasağı, dergilerde, gazetelerde, çocuk ve gençlere yönelik filmlerin gösterildiği sinemaların yanı sıra; genç kitleye yönelik dijital medya da yaygınlaştırılacak.

22.00-07.00 SAATLERİ ARASI SATIŞ YOK

Akşam saatlerinden itibaren de Belçika'daki tüm akaryakıt istasyonlarında her türlü alkollü içkinin satışına yasak getirilecek. Yasak, akşam saat 22:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile hastane kantinlerinde de alkollü içki satılamayacak. İçecek otomatlarından soğuk bira ya da şarap almak artık mümkün olmayacak, ancak hastane restoranlarında alkollü içki satışına yasak getirilmeyecek.

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12/11/2022 20:48