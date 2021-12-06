Belçika'da 'burnu akan' iki hipopotamın Koronavirüs testi pozitif sonuç verdi

Belçika'nın Antwerp kentindeki hayvanat bahçesinde iki hipopotamın Koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Bu hipopotamlar arasında kayıtlara geçen ilk Covid-19 vakası oldu.

Imani ve Hermien isimli hipopotamların burunlarının akması dışından semptom göstermediği ifade edildi.

Hayvanların virüse nasıl maruz kaldığı bilinmiyor. Hayvanat bahçesi çalışanlarının testlerinin negatif çıktığı ve semptom göstermedikleri belirtildi.

14 yaşındaki Imani ve 41 yaşındaki Hermien izole edildi. Ziyaretçiler bir süre hayvanları göremeyecek.

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06/12/2021 16:28