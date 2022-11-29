Belçika'da demir yolu çalışanları 3 günlük grevde

Belçika'da demir yolu işçilerinin 3 gün sürecek grevi nedeniyle ulaşım önemli ölçüde aksadı.

Demir yolu sendikaları, federal hükümetin yeterli bütçe ayırmaması, altyapının yetersizliği, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmemesi, personel eksikliği gibi nedenlerle dün 22.00'den itibaren grev başlattı.

Ülke genelinde tren seferlerinin dörtte üçü iptal edildi.

30 Kasım ve 1 Aralık'ta ise trenlerin yarısı çalışacak.

Günlük şehir içi ve şehirler arası ulaşımda sıklıkla tercih edilen trenlerin kullanılamaması, kara yolu ulaşımına talebin artmasına neden oldu. Ülkede trafik ciddi ölçüde aksadı.

Demir yolu sendikaları, 5 Ekim'de de 24 saatliğine iş bırakmıştı.

Bu habere tepkiniz:



29/11/2022 14:34