Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, ağustosta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 5,74'e yükseldi.

Enflasyondaki yükselişin ana nedeni enerji oldu

Ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu. Enerji ürünlerinin ağustos ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,43 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ağustos ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 106,9, elektrik fiyatı yüzde 57,2, kalorifer yakıtı fiyatı yüzde 52,6, uçak bileti fiyatı yüzde 41,1, yağ fiyatı yüzde 29,3, mazot fiyatı yüzde 26,3 ve deniz ürünleri fiyatı yüzde 24 arttı.

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30/08/2022 13:26