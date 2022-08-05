Belçika'da festival alanında savaştan kalma patlamamış bomba bulundu

Belçika'da binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinin yapıldığı alanda, yerde gömülü Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, Dranouter Halk Müziği Festivalinin yapıldığı alanda dün akşam, patlayıcı askeri malzeme tespit edilmesi üzerine festival alanı boşaltıldı.

Mayın temizleme ekipleri alana gelerek bombayı etkisiz hale getirdi ve gömülü olduğu yerden çıkardı.

Bölge polisi sözcüsü Glenn Vendru, bölgede daha önce de savaşlardan kalma patlayıcılara rastlandığını söyledi.

Vendru, "Ancak bu kez bulunanda hala bir başlık bulunuyordu ve patlama tehlikesi vardı." dedi.

Dranouter Halk Müziği Festivaline yaklaşık 40 bin bilet satıldığı açıklandı.

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05/08/2022 16:34