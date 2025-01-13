Belçika'da ilginç çağrı: Çam ağacı yiyin! İşte nedeni...

Belçika'nın Gent şehri, yılbaşı ağaçlarını çöpe atmak yerine yaratıcı bir şekilde değerlendirmeyi önerdi. Artı49'da yer alan habere göre, şehirde "çam ağacı yeme" önerisi büyük tartışmalara yol açarken, gıda uzmanları çam ağacı yeme konusundaki öneriye dair önemli uyarılarda bulundu.

ÇAM AĞACINDAN BİR TARİF

Gent Belediyesi, yılbaşı ağaçlarının geri dönüştürülmesi için ilginç bir kampanya başlatırken, Skandinav geleneklerinden ilham alınarak hazırlanan bir tarifte, çam iğnelerinin yenilebilir bir hale getirilebileceği belirtildi. Tarife göre, çam iğneleri önce kaynar suya batırılıyor, sonra süzülüp kurutuluyor ve ekmek ya da tost üzerine sürülebilecek "çam tereyağı" haline getiriliyor.

GIDA UZMANLARINDAN UYARI

Bu öneri, Belçika'daki gıda uzmanları tarafından uyarıldı çünkü yılbaşı ağaçlarının büyük bir kısmı, böcek ilaçları ve kimyasal maddelerle işleniyor. Tüketicilerin ağaçlarda yangın geciktirici maddelerin bulunup bulunmadığını anlaması neredeyse imkansız ve bu maddelerin tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir diğer tehlike ise yılbaşı ağaçlarının zehirli porsuk ağacıyla karıştırılma riskidir.