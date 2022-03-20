Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa araç daldı: 6 ölü, onlarca yaralı

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü bildirilirken, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Belçika'da ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel basında yer alan bazı haberlerde, ağır yaralananların sayısının 20'den fazla olduğu, 70 kişinin olaydan etkilendiği belirtildi.

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini kaydetti.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi. Mevcut aşamada olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Strepy-Bracquegnies'den korkunç haberler. Kutlama için bir araya gelen bir topluluk kalbinden vuruldu. Düşüncelerim kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte." dedi.

Yerel basın, de Croo ve Kral Philippe'in bölgeye gideceğini duyurdu.

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20/03/2022 18:25