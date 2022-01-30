Belçika'da kovid-19'un omicron varyantının alt versiyonu tespit edildi

Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 98'ini oluşturan Omicron'un alt versiyonuna rastlandı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, alt versiyon, Hasselt kentindeki Jessa Hastanesi laboratuvarında ilk defa tespit edildi.

Hasselt Üniversiteside enfeksiyon uzmanı Dr. Peter Messiaen, versiyonla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığını, ne yönde gelişeceği ve potansiyel etkilerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Leuven Katolik Üniversitesinden biyoistatistikçi Tom Wenseleers, 18 Ocak'ta Omicon'un bir alt versiyonunun Belçika'da fark edilmeksizin dolaştığını, alt versiyonun Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğini belirtmişti.

Wenseleers, alt versiyonun bağışıklık sisteminden bir ölçüde kaçabildiği için hakkında az şey bilindiğini ifade etmiş ve muhtemelen Hindistan'dan geldiğini ve Danimarka'da da mevcut olduğunu bildirmişti.

Omicron varyantı, Avrupa'da ilk kez Belçika'da 25 Kasım'da görülmüştü.

Halihazırda Belçika'da vakaların yüzde 98'ini Omicron oluşturuyor.

FRANSA'DA 332 BİN 398 KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 332 bin 398 yeni vaka açıklandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 456'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 332 bin 398 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 282 kişinin tedavisine devam ediliyor.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 137 BİN 147 KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 137 bin 147 vaka tespit edildi, 377 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 999 bin 490 testte 137 bin 147 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 821 bin 375'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 664 bin 648’e geriledi.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak 145 bin 914'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 141 bin 230 artışla 8 milyon 10 bin 813'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 126 milyon 998 bin 74 doz aşı uygulandı.

Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 285 bin 39 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,5’i buldu.

Ülkede, 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada, 32 milyon 486 bin 72 hatırlatıcı doz uygulandı.

ÇİN'DE 81 KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Çin ana karasında dün 24 saatte 54'ü yurt içi kaynaklı 81 Kovid-19 vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de yerel kaynaklı 20 vaka kaydedildi. Vakaların 13'ü Fıngtay, 4'ü Daşing, 2'si Çaoyang ve 1'i Şiçıng ilçelerinde görüldü.

Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 19, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 8, Tiencin'de 4, Hınan eyaletinin Anyang ve Sanmınşia şehirleri ile Yünnan eyaletinin Şişuangbanna Dai Özerk Vilayeti'nde birer yerel vaka belirlendi.

Yurt dışı kaynaklı 27 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 15 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 26 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

KANADA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısının 3 milyon 25 bin 664'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı, 11-30 Ocak'ta 430 bin 384 arttı.

Ülkedeki bu 20 günlük dönemde, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 782 artarak, 33 bin 645’e çıktı.

Kanada resmi verilerine göre Kanada’da bugüne kadar 31 milyon 830 bin 180 kişiye ilk doz aşı, 30 milyon 40 bin 710 kişiye iki doz aşı yapılırken, Omicron dalgası ile hızlanan aşılamada, şu ana kadar 15 milyon 372 bin 439 kişi üçüncü doz aşı oldu.

Ülke genelindeki hastanelerde Kovid-19 nedeniyle halen 10 bin 340 kişi tedavi görüyor. Kapasitesinin üzerinde hasta ile karşı karşıya kalan birçok hastanede ise, acil olmayan binlerce ameliyat erteleniyor.

KANADA’DA OMİCRON’UN ALT VARYANTI GÖRÜLDÜ

Bu arada, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun (PHAC) Şefi Dr. Theresa Tam, bilim insanlarınca BA.2 olarak adlandırılan yeni bir Omicron alt varyantının Kanada’da da tespit edildiğini açıkladı.

Tam, ülkede halen 100'den fazla BA.2 alt varyant vakası olduğunu belirterek, "Bu varyantı gerçekten alan ilk ülkelerden biriyiz ve en az 100'den fazla vakamız var." dedi.

Omicron'un orijinal versiyonundan daha "sinsi" olarak kabul edilen BA.2 alt varyantı hakkında çok az bilgi bulunduğu ve daha bulaşıcı olabileceği değerlendiriliyor.

ALMANYA’DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ PROTESTO EDİLDİ

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 önlemlerine ve aşı zorunluluğuna karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen ve Freiburg kentlerinde toplam 4 bin 500 kişi hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri ve aşı zorunluğu getirilme planlanlarını protesto etti.

Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, Leipzig'de Kovid-19 önlemlerini protesto eden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün önlemlere ve çeşitli kurallara uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu belirtildi.

Burada birçok göstericinin bir hastaneyi korumak için oluşturulan polis zincirini aşarak hastane alanına girdiği aktarılan açıklamada, eylemcilerin büyük bir bölümünün burada yakalandığı ve 50’nin üzerindeki kişinin kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında hastane alanına izinsiz girmek, polise mukavemet etmek, toplanma yasasının ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal etmekten dolayı soruşturma başlatılacağı kaydedildi.

Brandenburg an der Havel kentinde ise polisin bir izinsiz gösteriyi sonlandırdığı ve daha sonra haklarında soruşturma yapılması için bazı göstericilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde 900, Aşağı Saksonya’nın Osnabrück şehrinde 1150 ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinde de 3 bin 900 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği kaydedildi.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 SALGINIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 640 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 626 bin 524'e, 179 bin 816 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 214 bin 622'ye çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 522 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 582 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 305 bin 762, vaka sayısı 4 milyon 916 bin 143, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 986 bin 898 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 832'ye çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 450 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 855 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 625 bin 108'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 836'ya, 41 bin 978 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 313 bin 614'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 496 bin 682'ye ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 653'e çıktı.

Vaka sayısı 29 bin 175 artışla 2 milyon 107 bin 612, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 961 bin 936 olarak kayıtlara geçti.

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30/01/2022 16:10