Belçika'da silahlı saldırı! 2 polis öldürüldü

Belçika'nın Liege kentinde bir saldırgan iki polis memurunu ve yoldan geçen bir vatandaşı öldürdü.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre sabah saatlerinde, Liege şehrinin merkezinde bir saldırgan yoldan geçen iki polis memuruna ateş açtı. Saldırı sonucu iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetti.

Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hal getirilmeden önce bir kadını rehin aldığı ifade edildi.

Belçika polisi çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.