Belçika'da terör uyarısı

BELÇİKA Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonu (OCAM) Direktörü Paul Van Tigchelt, De Morgen gazetesine Mayıs ayında Liege'de 3 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının ardından OCAM'ye şüpheli faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetlerin yüzde 35 arttığını açıkladı.

Tüm şikayetleri mümkün olan en kısa sürede incelemeye aldıklarını kaydeden Van Tigchelt, şikayetlerin daha çok yerel polis, bölge halkı, sosyal hizmetler ve hapishane görevlilerinden geldiğini söyledi.

MUTLAK GÜVENLİK, HAYAL

Liege saldırısının ardından benzer saldırılar gerçekleşebileceğine dikkati çeken Van Tigchelt, "Benzer bir saldırının taklit edilme ihtimaline kesin gözüyle bakıyorum. İnsan psikolojisi bu yönde hareket ediyor. İstikrarsız insanların bu tarz saldırıları kolaylıkla taklit ettiğini gözlemliyoruz" değerlendirmesini yaptı. Londra'da da geçen yıl benzer saldırıların üst üste gerçekleştiğini

anımsatan Van Tigchelt, "Mutlak güvenlik artık bir hayal" ifadesini kullandı.