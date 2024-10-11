Belçika'da yerel seçim öncesinde yoğun siber saldırı

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11/10/2024

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Belçika'da yerel seçim öncesinde yoğun siber saldırı

Belçika'da resmi yayın kuruluşları Belga ve RTBF ile Flamanca konuşan topluluğun parlamentosu, 13 Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesinde yoğun siber saldırıya maruz kaldı.

Resmi haber ajansı Belga'dan yapılan açıklamaya göre, bugün canlı yayın akışı iki saatliğine durdu.

DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırısına maruz kaldığını duyuran Belga, Flaman Parlamentosu ve Fransızca yayın yapan kamu kuruluşu RTBF'nin de aynı tür saldırıya uğradığını bildirdi.

Yerel basına göre, Belçika'da son günlerde sıkça yapılan siber saldırıların sorumluluğunu Rusya'ya yakın olduğu belirtilen hacker grubu "NoName" üstlendi.

Belçika'da 13 Ekim Pazar günü yerel seçim yapılacak.

11/10/2024 19:47
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TAGS: Belçika’da yerel seçim öncesinde yoğun siber saldırı
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