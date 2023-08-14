Belçikalı Jules’in inanılmaz KKTC hikayesi

Jules Belçikalı bir turisttir. Asıl adı Jules değil. Sadece internette en popüler Belçikalı erkek isimleri diye araştırdığımda Jules ismi listenin başındaydı. Adını kullanmak konusunda izin almadığım için bu takma ismi kullanacağım. Ama Jules gerçektir ve 1964 doğumlu bir Belçikalı erkektir.

Hikayenin baş kahramanını tanıdıktan ve başlıktan da hikayenin geçtiği ülkeyi de çözdükten sonra hikayemize geçelim.

Jules Güney Kıbrıs’a tatile gelir. Baf’ta güzel bir otele yerleşir. Yiyecek, içecek ve gezecek. Niyet o.

Hemen bir de araba kiralar ve bizden farklı olarak AVM gezmek yerine sahil yollarını keşfe çıkar. Navigasyonunu açar ve Başkent Nicosia’ya doğru yola çıkar. Navigasyon en kısa yol olarak Pirgo üzerinden Yeşilırmak der. Oradan da Lefkoşa. Yol da muhteşem zaten. Bizim Jules yola koyulur. Üzerinde bir şort bir atlet ve bir de cüzdan ile pasaport.

Güney’den Kuzey’e geçişte ilk aşama olan Rum kontrol noktasına pasaportunu gösterir. Sonra bir müddet daha araba kullanıp Yeşilırmak KKTC Kara giriş kapısına ulaşır. Bir de bakar in cin top oynuyor. Ne polis var ne görevli. Bariyer falan da kapalı değil. Bakına bakına, birini bulup pasaportunu gösterme umuduyla 10 kilometre saatte ülkemiz sınırları içerisine elini kolunu sallaya sallaya girer. Evet yanlış okumadınız hikayenin geçtiği tarihte, ki bu tarihin içinde bulunduğumuz Ağustos ayı içerisinde olduğunu söyleyebilirim, Yeşilırmak kapısında ne polis, ne sivil muhaceret görevlisi ne de bir sınır kapsında olması gereken kişilerden herhangi birisi yoktu.

Jules, yavaş yavaş Lefkoşa’ya gelir. Niyeti Metehan’dan Güney’e geçip, bu sefer de Güney sahilini takip ederek yeniden Baf’a ulaşmak.

Ama onu KKTC dediğimiz sürprizin beklediğinden haberi yoktu. Metehan’daki muhaceret görevlileri, ‘Senin girişin yok’ diye ilk önce Jules’i sorguladılar. Sonra Polis çağırdılar. Jules’in ülkemize kaçak yollardan girdiği kanaatine varıldı. ‘Sınır kapısında kimse yoktu. Kapı pencere açıktı’ diye hayıflanmasını kimse dinlemedi, muhtemelen anlamadı da ve Jules tutuklanıp Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Yargıç, getirilen Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlamasını dinledikten sonra, kaçma ihtimaline karşın tutuklu yargılanmasına karar verir ve bizim Jules’i 10 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderir. Şortu atleti ve cüzdanı ile birlikte.

Belçika’daki ailesi haber alamayınca telaşa düşer. Araştıra araştıra 9 günde şaşkınlığını üzerinden artamamış, cezaevindeki muameleden şikayetçi olmayan ama yemekleri beğenmeyen Jules’in akıbetini öğrenirler. Hemen bir avukat bulunur ve ertesi günkü davada temsil edilmesi sağlanır. Askeri Mahkeme yargıcı olguları dinledikten sonra, Jules’e ceza dahi vermez ve derhal serbest bırakılmasına karar verir. Ancak saat 17.00’yi geçtiği için cezaevinden pasaportunu teslim alamaz ve bir gece daha KKTC’de bu sefer bir otelde kalmak zorunda kalır. Ertesi sabah ise Güney’e geçip, ülkesine geri gider.

Jules bir daha KKTC’ye gelir mi? Jules’in başına gelenler dinleyenler bir daha KKTC’ye gelir mi? Jules’ten özür diledik mi? Yeşilırmak kapısını başı boş bırakanlar cezalandırıldı mı? Jules’i anlamadan dinlemeden cezaevine sokanlara bir şey soruldu mu? Bu hikayeden sonra benim aklıma gelen çılgın sorular bunlar. Sizin de varsa dinlemek isterim.

Yahu bu ülke bizim yaşadıklarımız seçtiklerimizden dolayı bize fazlasıyla müstahak, da bu zavallı turistleri niye bu eziyete maruz bırakırız. O da başka bir soru.

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