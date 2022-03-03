Belçikalı ressamın 60 yıl önce yaptığı tablo 80 milyon dolara satıldı

Sürrealist akımın en önemli ustalarından biri olan Belçikalı ressam René Magritte'in bir tablosu, Sotheby's'de 79,8 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

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03/03/2022

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Belçikalı ressamın 60 yıl önce yaptığı tablo 80 milyon dolara satıldı

1961’de yapılan L’empire des Lumières, Londra’da gerçekleşen bir müzayedede üç katılımcı arasında rekabete neden oldu. ARTnews’in haberine göre, müzayede evi eserin 60 milyon dolara satılmasını bekliyordu; ancak satış tahminlerin neredeyse 30 milyon doların üstünde bir fiyatla gerçekleşti.

Magritte’in 2018’de satışı gerçekleşen Le Principe du Plaisir’i de 26,8 milyon dolara satılmıştı. Sanat danışmanı Melanie Clore, The New York Times’a portrenin kompozisyonuna, ölçeğine ve durumu bakıldığında müzayedeye gelmesi en çok beklenen Magritte tablolarından biri olduğunu söyledi.

03/03/2022 14:20
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TAGS: Belçikalı ressam, dünya, haber
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