Belçikalıların çoğunluğu aşısızlara kısıtlama istiyor

Belçika'da halkın çoğunluğunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmayan kişilere kısıtlama getirilmesini istediği bildirildi.

Belçika'nın Le Soir gazetesi ve RTL televizyonu için ülke genelinde yapılan ankete göre, halkın yüzde 68'i aşılanmayan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasını destekleyeceklerini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 22'si ise böyle bir kısıtlamaya karşı çıktıklarını söyledi.

Belçika hükümeti, Kovid-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme fikrini gündemine almaya hazırlanıyor. Hükümetin İstişare Komitesinin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda konuyu tartışması bekleniyor.

Hükümetin salgından sorumlu biriminin konu üzerinde çalıştığı, sağlık uzmanlarının yanı sıra hukukçuların da zorunlu aşılama fikrini inceledikleri belirtiliyor.

Belçika hükümeti, geçen ay sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmişti. Sağlık çalışanları için zorunlu aşılamada geçiş süreci 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Nisan'da ise yasal olarak tamamen zorunlu hale gelecek. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarının işini kaybetmeleri söz konusu olacak.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da tam aşılıların oranı yetişkinlerde yüzde 88'e, toplam nüfusta ise yüzde 76'ya ulaştı. Yüksek aşılama oranlarına rağmen sonbaharın gelmesiyle başlayan dördüncü dalga devam ediyor.

Ancak ülkede Kovid-19 vakalarında kasım sonunda günlük ortalama 18 bin yeni vakayla zirvenin görülmesinin ardından sayılarda düşüş görülüyor. Aralık başından beri düşen vaka sayıları günlük ortalama 13 bin 300'e geriledi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da günlük 50'den 46'ya düştü. Hastanelerde 3 bin 400 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bunların 838'i yoğun bakımlarda tutuluyor.

Belçika hükümeti, 17 Kasım'dan itibaren tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırmış, birçok yerde maske takma ve evden çalışma gibi tedbirleri geri getirmişti.

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14/12/2021 15:00