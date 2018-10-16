Manchester City'nin kaptanı Kompany'nin babası, Gansoren ilçesinde oyların yüzde 28'ini alarak başkan seçildi. Vincent Kompany, Instagram'dan paylaştığı video mesajda Ünlü futbolcu, "Belçika'daki ilk siyah belediye başkanı. Bu daha önce hiç yaşanmadı. Tarihi bir olay. Seninle gurur duyuyoruz baba" ifadesini kullandı.

Belçika Futbol Milli Takımı ile İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin kaptanlığını yapan Vincent Kompany'nin babası Pierre Kompany, Belçika'nın ilk siyah belediye başkanı oldu.

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, 71 yaşındaki Pierre Kompany'nin partisi, Brüksel'in kuzey batısındaki Gansoren ilçesinde oyların yüzde 28,3'ünü alarak, sandıktan birinci çıktı.

Kompany, bin 300'den fazla seçmenin de tercih oyunu alarak, Belçika'nın ilk siyah tenli belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Vincent Kompany, seçim sonuçlarının ardından Instagram üzerinden, kardeşi ile birlikte çektiği bir video mesajı yayınlayarak, babasını kutladı.

Ünlü futbolcu, "Belçika'daki ilk siyah belediye başkanı. Bu daha önce hiç yaşanmadı. Tarihi bir olay. Seninle gurur duyuyoruz baba" dedi.

Pierre Company, kazandığı zaferi torunlarına ithaf etti. 40 yıldan fazla bir süredir Belçika'da yaşadığını belirten 71 yaşındaki belediye başkanı, "Belçika'daki tüm topluluk ve ırklarla birlikte yaşıyorum. Burada kendimi, evimde hissediyorum" diye konuştu.

Pierre Kompany, 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Belçika sömürgesi Kongo'da doğdu. 1975 yılında siyasi sığınmacı olarak Belçika'ya geldi. Uzun süre Sosyalist Parti'de politika yapan Kompany, 2012 yılında kendi partisi Pro Ganshoren'i kurdu.