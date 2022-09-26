Belçika'yı tek golle deviren Hollanda grubu zirvede bitirdi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Hollanda, Belçika'yı konuk etti.

Maça grup lideri olarak çıkan Hollanda rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini perçinledi ve grubu zirvede bitirdi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Virgil van Dijk kaydetti. Hollanda'da Weghorst maçı kulübede tamamlarken Belçika'da mücadeleye 11'de başlayan Batshuayi ikinci yarının başında oyundan çıktı.

1-0'lık galibiyetin ardından Hollanda 16 puanla grup birincisi olurken Belçika ise 10 puanla ikinci sırada yer aldı.

Galler, B Ligi'ne düştü

Aynı grubun diğer maçında Polonya, Galler'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Polonya 7 puanla üçüncü olurken 1 puanla son sırada kalan Galler, B Ligi'ne düştü.

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26/09/2022 10:04