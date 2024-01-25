Belçim Bilgin ismini “Be” olarak değiştirmeyi düşünüyor

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Belçim Bilgin, belini kırdığı kazadan bahsetti.

"6 AY HAREKETSİZ YATTIM"

Belçim Bilgin "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür" dedi.

Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin 'Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?' sorusuna da yanıt verdi.

"BENCE İSİMLERİMİZİN BİR ÖNEMİ YOK"

Bunun üzerine Belçim Bilgin, ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi ve "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım" ifadelerini kullandı.