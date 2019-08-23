Belde halkı yetkililerin önlem almasını istedi

Haber Kıbrıs-Özel

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyü yakınlarına atılan pislik belde halkı tarafından tepki ile karşılandı. Güvercinlik köyünün kuzey doğu mevkiine atılan tonlarca plastik şişeler hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bölgeliler “Köyümüzü çöplük sandılar” diyerek isyan etti.

Yetkililerin biran önce önlem alması gerektiğini savunan köylüler, çöpleri atanlara da cezai işlem yapılmasını istiyor.