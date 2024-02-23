Belediye Başkanı Tuğlu’dan Berat Kandili mesajı...

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk halkının ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

Tuğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin manevi anlamda arınma, ibadet etme, duaları artırma ve affa nail olma fırsatı sunduğunu kaydetti.

“Berat Kandili, geçmişte yapılan hataları telafi etmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle birlikte dua etmek için müthiş bir fırsattır” diyen Tuğlu, şunları kaydetti:

“Bu kutsal gecede, dualarımızı samimiyetle yaparak Yüce Allah'tan mağfiret dilemeli, affına sığınmalıyız. Gönül köprülerini sağlamlaştırmalı, kin ve nefreti kalpten silmeli, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirmeliyiz.

Bu kutsal gece vesilesiyle, dualarımızın kabul olması, hayırlara vesile olması, kalplerimizin nur ile dolması dileğiyle, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten duygularımla kutlarım. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”