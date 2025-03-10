Belediye Başkanları DAÜ’de “Eşitlik ve Sosyal Adalet” Konusunu Ele Alacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve Lefke Belediye Başkanları DAÜ’de panel gerçekleştirecek. DAÜ mezunu olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanı sıra ev sahibi belediye olarak Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay söz konusu panelde “Eşitlik ve Sosyal Adalet” konusunu ele alacak.

Panel, 12 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Öğrencilerin alanında deneyimli belediye başkanları ile bir araya gelebileceği panelde yerel yönetimlerde eşitlik ve sosyal adalet kavramlarının nasıl uygulandığı üzerinde durulması amaçlanıyor. Mezun belediye başkanlarının tecrübe ve deneyimlerinin de aktarılacağı panelin öğrencilere kariyer planlamalarında yol gösterici olması hedefleniyor.