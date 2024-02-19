Belediye çalışanı görevi başındayken yaşamını yitirdi

Güzelyurt Belediyesi çalışanı Serdar Ula, yol temizliği yaptığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün 13.45 sıralarında, Akçay’da Barış Caddesi’nde yol temizliği yapan 51 yaşındaki Serdar Ula, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.