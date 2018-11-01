HABER KIBRIS

Belediye devrede

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01/11/2018

Belediye devrede

Belediye devrede Başkent Lefkoşa'da geleneksel hale gelen ve Dereboyu'nda kutlanan Cadılar bayramı, dün akşam renkli görüntülere sahne oldu; ancak sabah ışıkları ile birlikte ortaya çıkan görüntü şok etti.

Dereboyu'nda cadde adeta çöplüğe döndü. Sabah sabah devreye giren Lefkoşa Türk Beleiyesi ekipleri, 05.00- 07.30 saatleri arasında adeta temizlik seferberliği başlattı. Mekan sahipleri pisliği orada bırakıp istirahete giderken, temizliği sağlamak da belediye ekiplerine kaldı.

 

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TAGS: cedılar bayramı, haber, kıbrıs, çöp, çöplük, Belediye
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