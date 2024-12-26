Belediye Emekçileri Sendikası olağanüstü toplanıyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu yarın sabah olağanüstü toplanıyor. BES’in grev ve eylem stratejisi toplantının ardından açıklanacak.

BES’in grev ve eylem stratejisi toplantının ardından açıklanacak

BES’ten yapılan açıklamaya göre yönetimin gündeminde; sendikaların grev ve eylemlerine karşın hükümetin hala duyarsız davranması ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında yapmak istediği emekçi düşmanı değişiklikleri geri çekmemesi konuları olacak.

Yarın sabah gerçekleşecek toplantının ardından BES’in eylem ve grev stratejisini açıklaması bekleniyor.