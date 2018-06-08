Belediye Meclis Üyeleri Neden mi Önemli? Aybike Yektaoğlu yazdı

Bir şehrin, o şehire bağlı köylerin veya bir köyün ne duruma geldiğini, ne kadar geliştiğini, ne kadar gerilediğini, aynı yerde saydığını veya geleceğe nasıl ilerleyebileceğini az çok yönetenlerinden anlayabiliyoruz. Cumhuriyet Meclisi tarafından devlet yönetimi ve belediye meclisleri tarafından belediye yönetimleri aslında birbirine benzemektedir. Aralarındaki tek fark, kurulu sistem yapılarındadır. Yani Cumhuriyet Meclisi tarafından yönetilen devlet, parlameter sistem üzerine kurulu bir düzen iken, 28 belediyemiz ise başkanlık sistemine benzer bir yapıda yönetilmektedirler. Bundan hareketle aslında her köy veya şehirde bulunan belediyeler, seçilen başkanlarının yanında, belediye meclisi üyeleri ile birlikte yönetilmektedirler. Sistem farklı olsa da, her bir belediye meclis üyesi seçildiği köyün veya şehrin bir milletvekili gibidirler ve seçildikleri belediyenin karar organının bir parçasıdırlar.Lakin bu halk tarafından henüz doğru biçimde bir bütün olarak değerlendirilmemektedir.

Belediyecilik eskiye göre evrilmiş, halkın hizmet talep ettiği, ödüllendirdiği, sorguladığı veya cezalandırdığı bir yönetim anlayışı içerisinde ilerlemektedir. Burada daha küçük bir oy sayısına bağlı olarak seçim gerçekleştiği için de, ilgili yönetimlerle o şehirde veya köyde bir araya gelebilme şansı çok daha fazladır. Ama ne yazık ki belediye meclis üyeleri bugün gerekli ilgiyi görmemektedirler. Aslında Cumhuriyet Meclisi gibi karar mekanizmaları içerisinde etkin rol alan kişilerdirler Belediye Meclis Üyeleri. Aynı Cumhuriyet Meclisi’nde olduğu gibi toplantılarında alacakları kararları bağlı oldukları partilerin ideolojisi kapsamında değerlendirip, halkın yararına ve hizmetine sunmak için bir araya gelip o köyü veya şehri yöneten erk sahibi bireylerdirler. Bunun yanında proje sunma, geliştirme, planları karara bağlama, bütçeyi geçirme, tüzük veya yönetmelik hazırlama, bağlı bulundukları bakanlığa görüş verme, belediye çalışanının “Toplu İş Sözleşmesi”’ni karara bağlama, kamu yararına ayrılmış Belediye taşınmaz mallarını hizmete verme, tahsis etme, gelir getirir hale getirme v.s. birçok konuda görev ve yetki sahibi bir organın parçasıdırlar.

O yüzdendir ki 24 Haziran Belediye Seçimleri’nde sandığa giderken vuracağınız mühür veya yapacağınız tercihlerde elbette ki kişisel veya parti olarak desteklediğiniz kişilerin yanında, seçilecek kişilerin yaşadığınız bölgede, şehirde, köyde ne kadar etkin olduğunu ve olacağını da düşünerek oy verin. Katkılarının ne olacağını veya ne gibi değişim sağlayabileceklerini ölçün, biçin, tartın. Geçmiş dönemlerde oraya seçilmiş kişileri değerlendirin. Şehrimize, köyümüze, bölgemize ne kattılar? Halkın taleplerine ne kadar kulak verdiler? Çünkü sizleri asıl yönetenler onlar olacaktır. Propaganda dönemlerinde sunulan projelerin gerçekleştirilmesini, takibini, uygulanmasını ne kadar yaptılar? Verdiğiniz vergilerin nasıl kullanılacağını, şehrinizin, köyünüzün gelişip gelişmeyeceğini onlar takip edecek, önergelere oy verecek ve size hizmet sunulması için çalışacaklar. Günlük yaşamınıza doğrudan yön verecek kararların geçmesi veya geçmemesini oylayacaklar. Nasıl ki Cumhuriyet Meclisi’nde alınan kararlar halka açık şekilde duyuruluyorsa, belediye meclislerinde her alınan karar da aynı şekilde halka sunulmalıdır. Özellikle şehirlerde gerçekleştirilen belediye meclis toplantılarında alınan kararların kesinlikle halkla paylaşılması ve şeffaf yönetim anlayışının gelişmesini halkın talep etmesi gerekmektedir. Nasıl ki hükümetin veya Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayınlanıyorsa, aynı şekilde belediyelerde alınan kararların da halka açık şekilde sunulması gerekmektedir. O zaman gazetelerde çıkan haberlerde “iddia”, “yalan” v.s. gibi sosyal medyada yapılan tartışmalar en aza inecek veya tarih olacaktır.

Belediye Başkanları seçildikleri köyü veya şehri yöneten, o şehrin veya köyün yüzüdürler. Ama asıl karar mekanizması belediye meclis üyelerinin yer aldığı organdır. Belediye başkanları başında bulundukları belediyeyi yöneten kişiler olmakla birlikte belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları yadsınamaz şekilde çoktur. Nasıl yönetilmek istersek, nasıl hizmet almak istersek ona göre vereceğimiz bir oyumuz vardır.