Manisa Demirci Kurtuluş Günü konserinde seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan Deniz Seki konserden paylaşımlarını da takipçilerine sundu. Fotoğrafına yaptığı filtrelerle dalga konusu olan Seki'nin hilesi Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı fotoğrafı paylaşınca ortaya çıktı.

Deniz Seki Manisa Demirci Kurtuluş Günü için sahneye çıktı. Sahnede çekilen karelerini sosyal medyada paylaşan Deniz Seki yine olay oldu. Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık takipçilerinin diline düşen Seki yine fotoğraflarında kendini bolca inceltti.

Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının hilesi ortaya çıktı.

Belediye paylaşınca gerçek ortaya çıktı! Deniz Seki 'photoshop'u abarttı

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02/09/2022 15:18