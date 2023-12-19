Belediye personeli “haksızlık” dedi, başkan “kadro değişikliği”

Haber Kıbrıs-Özel

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde uzun yıllardır kepçe operatörü olarak görev yapan personelin görev yeri temizlik şubesi olarak değiştirildi. Haber Kıbrıs’a ulaşan belediye personeli, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun söz konusu değişikliği isteyerek yaptığını bunun bir yıldırma politikası olduğunu iddia etti. Belediye personeli kendilerinin kapanan Büyükkonuk Belediyesi’nin personeli olduğunu, belediyelerin birleşmesi sonrası birçok arkadaşının İskele Belediyesi’nde görev yapmak için dilekçe verdiğini, belediyesinden vazgeçmeyenlerin sürgün edildiğini anlattı.

Tuğlu: Hizmet için kadrolarımda değişiklik yapabilirim

Söz konusu iddialarla ilgili Haber Kıbrıs’a açıklama yapan Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Personelimin nerede görev yapacağına ben karar veririm. Belediyeler vatandaşa hizmet için vardır. Belediyemiz Büyüykkonuk ile birleşti iş yükümüz arttı. Usta başlarım ile toplantı sonucu birçok görev değişikliği yaptım. Bunda bir kasıt yoktur, bunun altında sadece halka hizmet vardır” dedi.

Büyükkonuk Belediyesi ile Mehmetçik Belediyesi’nin birleşmesi sonrası 4 köyün İskele Belediyesi’ne verildiğinden söz eden Tuğlu, birçok belediye çalışanının İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak İskele Belediyesi’nde görev yapmak istediğini, yasal bir çalışma ile bazı personellerin İskele Belediyesi’ne nakledileceğini söyledi. Geçmişte Büyükkonuk Belediyesi’nde görev yapan hiçbir personel ile bir sorunu olmadığının altını çizen Fatma Çimen Tuğlu “Biz buraya halkımıza hizmet için geldik. Ben görevi devraldığımdan beri mali sıkıntı içerisindeyim. Belediyenin 30 milyon TL borcu var. Personel sayım çok. 116 personel görev yapıyor. Hiçbiri ile şahsi bir problemim yok. Benim görevim hizmet etmek. Belediye personeli nerede eksik varsa orada görev yapacak. Hizmet için kadrolarımda değişiklik yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Belediye personeli yargı yolunda…

Kapanan Büyükkonuk Belediyesi’nde görev yapan bazı belediye çalışanları belediyelerinin Mehmetçik Belediyesi ile birleşmesi sonucu kendilerinin dışlandığını aktardı. Belediye çalışanları “Tenzili rütbe aldık. Kepçe operatörlüğü yaparken şimdi elimizde süpürge sokakları temizleyeceğiz. Biz yıllardır bildiğimiz işi yapıyoruz. Belediyedeki kadromuz teknik operatör. Başkan seçim dönemi söz verdiği istihdamları yapmak için bize baskı uyguluyor. Bizi İskele Belediyesi’ne geçmeye zorluyor ki boşalan kadrolara yandaşlarını alsın. Biz yargı yolu dahil her hakkımızı kullanacağız” dedi.