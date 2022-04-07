Belediyeler ve muhalefetin mücadelesi sonuç verdi: Tasarı oylanmadı

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olan belediyeler reformuna ilişkin yasa tasarısının oylaması yapılmadı. Belediye emekçilerinin Cumhuriyet Meclisi dışında, muhalefetin komitedeki çabaları sonucunda oylama ertelendi.

Gerek komitede gerekse de dün öğlenden beridir komite toplantısında olan milletvekilleri ve belediye başkanları gece sonunda şu açıklamaları yaptı:

Dev-İş: “5 siyasi partinin de uzlaşısı neticesinde, mevcut yasa tasarısı oylanmayıp haftaya Salı gününe kadar uzlaşı zemini aranacağından, ilan edilmiş olan grevimiz, haftaya Salı gününe kadar askıya alınmıştır."

ŞAHALİ: GERÇEK BİR REFORM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“01:15’te gergin komite toplantısına noktayı koyduk. Henüz hiçbir şey olmadı ancak hiçbir şey de bitmedi” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Biz inançla, ısrarla kaosun önünde durmaya ve gerçek bir reform için çalışmaya devam edeceğiz. Bize inanan, güven duyan, yüreği yurdu için atan on binlerce kardeşimize selam olsun. Gailemiz memleket, gailemiz gelecek” dedi.

HARMANCI: UMARIM BU KEZ ORTAK AKIL VE BİLİM YOLU AÇILIR

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Halka rağmen bir şey yapılamaz. Direnenler bir cephe kazandı. Komite durdu, salı gününe kadar bir opsiyon sağlandı” diyerek, “Umarım bu kez ortak akıl ve bilim yolu açılır” temennisinde bulundu.

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07/04/2022 02:38