Belediye zabıtası o kişiyi bulup ceza yazdı

Günün sabah saatlerinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yine dikkat çeken bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Deniz Soyer’in trafik siteminde kendisini taglamasını dikkate alan Şenkul, paylaşıma yanıtına ekibinden Ahmet Rillo’ya "Bulun cezasını yazın bu arkadaşın" talimatını vermişti.

Rillo, kısa sürede söz konusu kişinin bulunduğunu ve cezai işlem yapıldığını ifade etti. Deniz Soyer'in paylaşımın altına ceza kağıdının fotoğrafını paylaşarak Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'u ve Deniz Soyer'i tagladı.

Haber Kıbrıs, bu gelişmeyi sabah saatlerinde gündeme taşıyarak kamuoyuna duyurmuştu