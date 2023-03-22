Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Oturumu ve komite toplantılarına katıldı.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 44. Oturumu ve komite toplantıları, 21-23 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılıyor.

Kongre’de Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle eşlik ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiği Kongre’nin gündeminde, “Yerel düzeyde gençlik katılımı ile güçlü demokrasiler”, “Belediye başkanlarının doğrudan seçilmesi”, “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi”, "Çevrenin korunması için bölgesel stratejiler" gibi başlıklar ele alınıyor.

Başkanlar ayrıca üyesi oldukları komitelerde de çalışmalarda bulundular.

Belediyeler Birliği heyeti, buradaki temasları kapsamında KKTC Strasbourg Temsilciliği’ni de ziyaret ederek KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen ile bir araya geldi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni dönemde de kazanımlar elde edip, yerel demokrasinin gelişimi ve daha ileriyle taşınması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



22/03/2023 14:25