Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne Katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Strasbourg’da yer alan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 37’nci oturumuna ve komite toplantılarına katıldı.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, bugün sona eren Kongrede, Belediyeler Birliğini, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar; KTBB Asbaşkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı; Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle temsil etti.

30/10/2019 14:52