Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite Toplantısına Katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari Komite toplantısına katıldı.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı, pandemi nedeniyle çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgesel dayanışma, belediye meclis üyelerinin gelecekteki rolü, akıllı şehirler, yerel ve bölgesel demokrasi konuları irdelenerek, 2021-2022 çalışma programı ele alındı.

Özçınar konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi’nin de toplantılara katılımının önemli olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Özçınar, Belediyeler Birliği’nin, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil edildiğini kaydetti.

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17/05/2021 14:39