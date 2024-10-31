Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, TDBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

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31/10/2024

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Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, TDBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı, dün Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de hazır bulundu.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kırgızistan, Moldova Gagauz Yeri, Kuzey Makedonya, Moğolistan ve Türkiye’den Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, geçmiş üç aylık dönem değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü. 

Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

31/10/2024 10:53
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TAGS: Belediyeler Birliği, Özçınar, TDBB
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