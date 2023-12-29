Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar'dan yeni yıl mesajı...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar, “Yeni bir yıl ile birlikte umut dolu bir sayfa açılıyor. Her anın kıymetli olduğunu unutmayalım ve hayallerimizi büyütelim, gerçekleştirmek için adım atmaktan çekinmeyelim.” dedi.

Özçınar yayınladığı yeni yıl mesajında, “Hep birlikte, insanlık için daha iyi bir dünya inşa edelim. 2024 yılının, herkes için sevgi, barış, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.