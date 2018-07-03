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Belediyeler Birliği Başkanlığına Özçınar seçildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanlığına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Asbaşkanlığa da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı seçildi

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03/07/2018

Belediyeler Birliği Başkanlığına Özçınar seçildi
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanlığına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Asbaşkanlığa da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bugün 65. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’nı yaptı.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından birlik yürütme kurulu seçimi yapıldı.

Birlik Yürütme Kurul Üyeleri şöyle:

“Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu.”

Yürütme Kurulu’nun seçiminin ardından yapılan ilk toplantıda; birlik başkanlığına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, asbaşkanlığa da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı getirildi.

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TAGS: Mahmut Özçınar
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